«Принимаем поздравления»: телеведущая Муромцева обрела семейное счастье
Телеведущая Ирина Муромцева в третий раз вышла замуж
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV
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Целый год журналистка ходила в статусе невесты, а теперь стала супругой.
Телеведущая Ирина Муромцева наконец обрела семейное счастье. Журналистка вышла замуж в третий раз — милой фотографией с долгожданной свадьбы она поделилась в своем личном блоге.
Ирина Муромцева с супругом.
Избранником знаменитости стал бизнес-партнер Иван, который сделал предложение возлюбленной в январе прошлого года. Тогда пара отдыхала вместе на солнечной Шри-Ланке.
Подробности бракосочетания ведущая пока не раскрыла, лишь опубликовала фотографию с супругом с торжества. На ней Ирина стоит в белом свадебном платье, а Иван целует любимую жену. На снимке видна дата — 2 февраля. Кадр счастливого события Муромцева уже успела поставить в рамку и повесить на стену.
«Принимаем поздравления… Остальная красота уже позже», — подписала свой пост журналистка.
Примечательно, что раньше ведущая даже не думала о том, что выйдет замуж за Ивана. Их отношения развивались постепенно. Она также отмечала, что наконец нашла родственную душу и отныне верит в любовь после двух неудачных браков.
У Муромцевой две дочери: Любовь от первого супруга и Александра — от второго. У нового избранника знаменитости тоже есть два наследника, однако наличие детей совсем не пугает возлюбленных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Барановская порассуждала о своем замужестве и беременности.
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