«Так и будет»: Барановская порассуждала о своем замужестве и беременности

Телеведущая раскрыла поклонникам некоторые моменты из личной жизни.

Известная телеведущая Юлия Барановская недавно пообщалась со своими поклонниками в соцсети, рассекретив некоторые подробности из личной жизни. На какие вопросы фанатов ответила звезда — рассказало издание dni.ru.

После развода с футболистом Андреем Аршавиным Барановская предпочитает не афишировать свои романтические отношения. Однако поклонники ведущей всячески стараются приоткрыть «завесу тайны», интересуясь, кто же на самом деле занимает ее сердце.

Личную жизнь Барановская прокомментировала иронично. Поклонник хотел поинтересоваться у Юлии, выходит ли она замуж, однако забыл поставить на конце вопросительный знак, из-за чего предложение приобрело иное значение.

«Звучит утвердительно, пусть так и будет», — надеется телеведущая.

На вопрос о четвертом ребенке Барановская ответила шутливо, предположив, что он появится «не раньше, чем через девять месяцев».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович впервые рассказала о своем новом мужчине.