Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 34 0

Российский лидер навсегда сохранит светлую память о Хаге Гейнгоба.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии

Фото: NIC BOTHMA / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Кандидат в президенты РФ, действующий российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью президента Намибии Хаге Гейнгоба. Соответствующий текст с обращением к исполняющему обязанности президента Намибии Нанголо Мбумбе опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин Мбумба, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба», — указано в начале послания от российского главы государства.

Владимир Путин подчеркнул, что навсегда сохранит светлую память о нем, и отметил, что с именем Хаге Гейнгоба непрерывно связаны развитие намибийской государственности и многие важнейшие события современной истории страны.

«Также трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умер президент Намибии.

Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
За три месяца работы выставку-форум «Россия» посетили шесть миллионов человек
14:31
«Все для победы»: как спецоперация объединила миллионы людей
14:13
Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76
13:55
«Бог ему судья»: будут ли близкие погибшего Захарова мешать Ефремову выйти по УДО
13:37
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии
13:19
Взят «Зверинец»: как шла зачистка крупного укрепрайона ВСУ

Сейчас читают

В 58 лет женился на 18-летней: как нелепо погиб актер Анатолий Ромашин
Слишком дорогие подарки: стоит ли брать кредит перед 23 февраля и 8 марта
Колоссальные потери ВСУ: что происходит сейчас на фронте под Артемовском
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса