В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные дома

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 43 0

Хуснуллин: в Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома

В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные дома

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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21 апреля 2022 года российские бойцы освободили город от украинских боевиков.

Практически все разрушенные многоквартирные жилые дома в Мариуполе удалось восстановить. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время пленарного заседания «Инфраструктура и среда для жизни» на форуме-выставке «Россия».

«Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены», — объявил политик.

Свыше 40 тысяч строителей работают над восстановлением инфраструктуры в новороссийских регионах. По словам Хуснуллина, на данный момент этот инфраструктурный проект самый масштабный.

21 апреля 2022 года российские бойцы освободили город от украинских боевиков спустя полтора месяца окружения Мариуполя. Город серьезно пострадал за все время боевых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Украина пришла в гнев от возрождения Донбасса.

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В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные дома

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