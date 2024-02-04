В Лисичанске завершена поисковая операция на месте атаки ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 40 0

В результате действий украинских боевиков погибли 28 человек.

В Лисичанске завершена поисковая операция на месте атаки ВСУ

Фото: Река Александр / ТАСС

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В Лисичанске официально завершена поисково-спасательная операция на месте атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

«Сотрудниками МЧС России спасено десять человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли», — отметило ведомство в посте.

Четыре человека все еще находятся в тяжелом состоянии, они находятся на лечении в Главной клинической республиканской больнице Луганска.

ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. Внутри находились мирные жители города, от здания остались только стены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Украину после удара по Лисичанску. Новый теракт — «благодарность» Незалежной за финансовую поддержку стран ЕС, добавила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР объявлен день траура после атаки ВСУ на Лисичанск. Число погибших при нападении украинских боевиков увеличилось до 28 человек. Экстренные службы продолжают трудиться на месте случившегося.

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