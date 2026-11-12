Мобильные группы «Востока» сорвали атаку дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 38 0

Мобильные огневые группы уничтожают как дроны в воздухе, так и так называемые БПЛА-ждуны.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Мобильные группы «Востока» сорвали атаку дронов ВСУ в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Восток» прикрывают транспорт, участки федеральных трасс и объекты гражданской инфраструктуры от беспилотников противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Мобильные огневые группы уничтожают как дроны в воздухе, так и так называемые БПЛА-ждуны, которые заранее размещают возле дорог в режиме ожидания. По словам военнослужащих, беспилотники действуют на малых высотах, используют лесополосы и складки местности, поэтому расчеты постоянно контролируют пространство вокруг маршрута.

Пулеметчик с позывным Седой рассказал, что дроны-ждуны могут размещать даже на проводах или прятать за лесополосами.

«Едешь, и он резко вылетает. Поэтому надо всегда быть наготове и заранее предполагать, откуда беспилотник может появиться», — отметил он.

Во время одного из сопровождений расчет прикрывал два КамАЗа. Напарник Седого заметил приближающийся дрон и подал сигнал, после чего пулеметчик развернулся и открыл огонь.

«„Хорнет“ вылетел спереди, напарник его заметил, сразу дал мне сигнал. Я быстро развернулся и открыл огонь — цель сбили», — рассказал военнослужащий.

Стрелок-наблюдатель с позывным Корней отметил, что при сопровождении транспорта бойцы распределяют сектора наблюдения и постоянно следят за небом.

«Цели скоростные, поэтому надо быстро реагировать. Заряжаем трассеры два через один, смотрим по трассе и уже по ней корректируем огонь», — пояснил он.

Мобильные группы продолжают нести дежурство и прикрывать маршруты движения техники и гражданские объекты в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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