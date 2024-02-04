Уверенно идут к цели: СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ

Уверенно идут к цели: СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Петербургский клуб сейчас является лидером в западной конференции.

Спортивный Клуб Армии (СКА) одержал пятую победу подряд в матче Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ), обыграв со счетом 4:3 уфимский «Салават Юлаев». Петербургский клуб сейчас является лидером в западной конференции.

Шайбы со стороны «армейцев с Невы» забросили Василий Глотов, Валентин Зыков, Сергей Толчинский и Михаил Воробьев. А вот у уфимцев дубль оформил Александр Шаров, а последний гол забил Динар Хафизуллин.

В 59 матчах у СКА 83 очка. В то же время в восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место с 79-ю очками. Обе команды уже гарантированно завоевали себе место в плей-офф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НХЛ проведет международный турнир без участия сборной России. Состязания пройдут с 12 по 20 февраля 2025 года. В них примут участие национальные команды Канады, США, Швеции и Финляндии.

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