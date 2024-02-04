Какое будущее ждет главкома ВСУ?

Возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного может обернуться для него настоящей политической расправой. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Зеленский, чтобы задержаться у власти под надуманными предлогами, собственноручно отменил президентские выборы и пытается все свои просчеты и неудачи повесить на подчиненного. Поэтому в данном случае возможная отставка Залужного — это не кадровая ротация, а откровенная политическая расправа», — цитирует парламентария РИА Новости.

Однако у Зеленского нет такой мощной поддержки со стороны украинцев, в отличие от Залужного, подчеркнул Шеремет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине предрекли Залужному жуткую судьбу.