Неудачная премия: рэп-исполнителя Killer Mike арестовали на церемонии Grammy
The Hollywood Reporter: рэпера Killer Mike задержали после получения трех Grammy
Фото: www.globallookpress.com / Casey Flanigan
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По данным издания, причина задержания не связана с мероприятием.
Американского рэп-исполнителя Майкла Рендера, больше известного под псевдонимом Killer Mike, задержали правоохранительные органы после 66-й церемонии вручения премии Grammy, на которой музыкант завоевал три награды. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Мероприятие проходило на площадке Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Представитель полиции города сообщил, что артист был задержан за потасовку.
Чуть ранее отмечалось, что причина ареста не имеет отношения к самой премии. Внутри комплекса Майкла Рендера сопроводили в комнату охраны в наручниках.
«В настоящее время этого человека допрашивают. Я не могу подтвердить личность человека, пока ему не предъявлено обвинение. Расследование продолжается», — дал комментарий полицейский.
По данным источника издания, музыкант может быть освобожден вечером. Исполнитель одержал победы в номинациях за лучшую рэп-песню, рэп-исполнение, и рэп-альбом Michael.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла премия «Эмми».
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