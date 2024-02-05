Неудачная премия: рэп-исполнителя Killer Mike арестовали на церемонии Grammy

По данным издания, причина задержания не связана с мероприятием.

Американского рэп-исполнителя Майкла Рендера, больше известного под псевдонимом Killer Mike, задержали правоохранительные органы после 66-й церемонии вручения премии Grammy, на которой музыкант завоевал три награды. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Мероприятие проходило на площадке Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Представитель полиции города сообщил, что артист был задержан за потасовку.

Чуть ранее отмечалось, что причина ареста не имеет отношения к самой премии. Внутри комплекса Майкла Рендера сопроводили в комнату охраны в наручниках.

«В настоящее время этого человека допрашивают. Я не могу подтвердить личность человека, пока ему не предъявлено обвинение. Расследование продолжается», — дал комментарий полицейский.

По данным источника издания, музыкант может быть освобожден вечером. Исполнитель одержал победы в номинациях за лучшую рэп-песню, рэп-исполнение, и рэп-альбом Michael.

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