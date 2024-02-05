СМИ узнали возможную дату введения новых санкций Евросоюза против России

Ожидается, что западные страны включат в новый пакет более 200 российских лиц.

Евросоюз намерен объявить о новом пакете санкций против России к 24 февраля 2024 года. Об этом пишет издание Der Spiegel, уверенное, что ограничение будут приняты ко второй «годовщине» спецоперации на Украине.

Ожидается, что страны Запада внесут в черный список более 200 физических и юридических лиц. Как планируется, произойдет это к концу февраля.

При этом ограничения должны одобрить все 27 стран — участниц Евросоюза.