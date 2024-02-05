Еврокомиссия не станет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

Что еще известно о содержании будущего санкционного пакета?

Еврокомиссия не станет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Европейская комиссия не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из России в готовящийся 13-й по счету пакет антироссийских санкций. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на неназванных европейских дипломатов.

По данным агентства, Еврокомиссия намерена предложит пакет, который, по ее ожиданиям, должен вызвать минимальные споры, поэтому намерена принять рестрикции как можно скорее.

Как заявил агентству источник, никаких «громких» имен и компаний не войдет в готовящийся пакет санкций. Однако список будет большим.

«Европейская комиссия не будет добавлять никаких новых запретов на импорт в свой следующий пакет санкций в отношении России», — говорится в сообщении.

Предполагается, что после 13-го Еврокомиссия сразу начнет работу над 14-м пакетом санкций против России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выборы президента Финляндии повлияют на торговлю с РФ.

-1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака
2:40
Крупнейшие учения НАТО пошли не по плану из-за британского авианосца
2:08
Еврокомиссия не станет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций
1:53
Опубликованы кадры с места поиска пропавшего в Карелии вертолета Ми-8
1:32
Силы ПВО уничтожили четвертый украинский беспилотник над Брянской областью
1:05
Кэмерон Диас вернется на экраны спустя десять лет: в каком фильме мы ее увидим?

Сейчас читают

Вертолет Ми-8 пропал с радаров в Карелии
Новый «мост»: зачем Такер Карлсон приехал в Россию
В 58 лет женился на 18-летней: как нелепо погиб актер Анатолий Ромашин
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса