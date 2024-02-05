Боролись до последнего: в Махачкале умер ребенок, которого достали из затонувшего авто

Юный спортсмен перенес несколько остановок сердца, попытки врачей сохранить ему жизнь все равно оказались тщетны.

В Дагестане не удалось спасти ребенка, который был в упавшей в водоем машине. Один из двух мальчиков, которых госпитализировали после аварии, умер в больнице Махачкалы.

Врачи до последнего боролись за его жизнь. У подростка несколько раз останавливалось сердце, но его продолжали реанимировать. Второй пострадавший также под наблюдением медиков, на искусственной вентиляции легких.

Дети ехали на соревнования вместе с тренером. Он не справился с управлением и съехал в канал. Юных спортсменов спасали случайные прохожие. Они разбили стекла в утонувшем автомобиле и вытащили мальчиков. Водитель и еще один несовершеннолетний сумели выбраться сами.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать четверых детей нашли в затонувшей в Неве машине.