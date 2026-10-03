Сожитель убившей новорожденного в Шереметьево женщины не знал о ее беременности

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 174 0

Накануне вылета из Турции пассажирка сказала мужчине, что его «скоро ждет сюрприз».

Сожитель родившей в Шереметьево не знал о беременности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сожитель 30-летней пассажирки, которая родила в туалете Шереметьево и впоследствии умерла, не знал о ее беременности. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По сведениям собеседника издания, женщина проживала с 38-летним избранником и 11-летней дочерью. Мужчина обратил внимание на ее округлившийся живот накануне вылета из Турции. На вопрос о беременности она ответила лишь, что его «скоро ждет сюрприз».

Трагедия произошла 2 октября после прибытия пассажирки из Антальи. У женщины начались схватки, и она направилась в туалет в зоне прилета терминала C, где родила ребенка.

По предварительной информации источника, мать перекрыла новорожденному дыхание туалетной бумагой. Младенец погиб, сама женщина также скончалась.

Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело.

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