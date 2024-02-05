Минфин России вернется к покупкам золота и валюты

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

Ожидается, что в операции будет вложено более 73 миллиардов рублей.

Минфин России вернется к покупкам золота и валюты

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Khameliyanin

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Минфин России вернется к закупкам золота и валюты в рамках бюджетного правила. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что к покупкам золота и валюты позволяет вернуться ситуация, при которой доходы от продажи нефти и газа в феврале вырастут на 195,4 миллиарда рублей.

Ожидается, что Минфин вложит в операции более 73 миллиардов рублей. Покупкой золота и валюты ведомство будет заниматься в период с 7 февраля по 6 марта. Ежедневно объем покупок будет оцениваться в 3,7 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доллар в ходе торгов 2 февраля превысил 91 рубль, евро — 99 рублей.

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