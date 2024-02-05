Минфин России вернется к покупкам золота и валюты

Минфин России вернется к закупкам золота и валюты в рамках бюджетного правила. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что к покупкам золота и валюты позволяет вернуться ситуация, при которой доходы от продажи нефти и газа в феврале вырастут на 195,4 миллиарда рублей.

Ожидается, что Минфин вложит в операции более 73 миллиардов рублей. Покупкой золота и валюты ведомство будет заниматься в период с 7 февраля по 6 марта. Ежедневно объем покупок будет оцениваться в 3,7 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доллар в ходе торгов 2 февраля превысил 91 рубль, евро — 99 рублей.