«Ты знаешь меня настоящим»: Курбан Омаров сделал предложение своей возлюбленной

Его экс-супруга Ксения Бородина радостное событие пока никак не прокомментировала.

Блогер и предприниматель Курбан Омаров сделал предложение своей новой возлюбленной. В своем блоге он опубликовал фотографии трогательного момента — возлюбленные запечатлены на живописном фоне моря в Таиланде.

«Теперь, когда ты знаешь меня настоящим. Стоя перед тобой на одном колене, я спрашиваю: «Готова ли ты разделить со мной эту жизнь в горе и радости?», — интересуется влюбленный у дамы своего сердца.

На первом фото бизнесмен стоит на одном колене с кольцом в руках, а его любимая Валерия пытается сдержать радостные эмоции. Следующий снимок запечатлел поцелуй счастливых влюбленных. Она сказала «да», скоро их ожидает свадьба.

После скандального развода с телеведущей Ксенией Бородиной в 2021 году, холостяк недолго был один. Уже в 2022-м Омаров рассекретил свой новый роман с косметологом Валерией. Блондинка младше Курбанова почти на 20 лет.

Поклонники в комментариях после свежих снимков выразили неоднозначное мнение, припоминая Омарову бывшую супругу. По их словам, перед Ксенией он когда-то так же стоял на колене, но из этого ничего не вышло.

«До боли знакомая ситуация», — указали комментаторы.

Однако нашли и те, кто поддержал решение Курбана.

«Курбан с Лерой раскрылся и стал самим собой, а она его любит таким, какой он есть»;

«Он каждый раз был по-своему счастлив», —написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина встретилась в Таиланде с Омаровым и позволила ему забрать дочь.