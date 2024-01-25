Договорились? Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

Договорились? Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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Последней страной, выступающей против, остается Венгрия.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

Парламент Турции недавно одобрил шведскую заявку после более чем четырехчасовых дебатов. «За» проголосовали 287 человек, «против» — 55.

Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в альянс в 2022 году после начала СВО. Финляндия стала 31-м членом альянса в прошлом году.

Однако Венгрия до сих пор блокирует шведскую заявку. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предложил встретиться со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Брюсселе, чтобы решить этот вопрос.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что постановление властей Турции одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО является суверенным решением республики. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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