Договорились? Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО

Последней страной, выступающей против, остается Венгрия.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

Парламент Турции недавно одобрил шведскую заявку после более чем четырехчасовых дебатов. «За» проголосовали 287 человек, «против» — 55.

Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в альянс в 2022 году после начала СВО. Финляндия стала 31-м членом альянса в прошлом году.

Однако Венгрия до сих пор блокирует шведскую заявку. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предложил встретиться со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Брюсселе, чтобы решить этот вопрос.

«При первой возможности»: Орбан призвал принять Швецию в НАТО

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постановление властей Турции одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО является суверенным решением республики. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.