Фрагменты потерпевшего крушение вертолета Ми-8 обнаружили на дне Онежского озера

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 32 0

Фрагменты вертолета Ми-8 обнаружили на дне Онежского озера

Фрагменты потерпевшего крушение вертолета Ми-8 обнаружили на дне Онежского озера

Фото: Telegram / Официальный канал Главы Республики Карелия / AParfenchikov

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При этом спасатели продолжают работу на месте крушения борта.

На дне Онежского озера обнаружили фрагменты вертолета Ми-8, который накануне потерпел крушение в Карелии. Об этом сообщает глава республики Артур Парфенчиков.

«На месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 метров он обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета», — написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.

При этом спасатели еще продолжают работы на месте крушения Ми-8, добавил Парфенчиков.

Вертолет, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером вечером 4 февраля. В МЧС подчеркнули, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

По факту крушения вертолета Ми-8 в 11 километрах от берега было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в оперативных службах раскрыли предварительные версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии.

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