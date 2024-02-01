«Первый раз в жизни»: какой диагноз врачи поставили Семенович после Мальдив

Последние два дня на Мальдивах стали для звезды испытанием.

Анна Семенович недавно вернулась с отпуска на Мальдивах с болезнью. Об этом сообщает издание dni.ru.

В личном блоге звезда поделилась, что в последние два жарких дня отдыха она заболела. Диагноз — отит, который у нее первый раз в жизни.

Артистка предупреждает, что в жарких странах нужно быть осторожными с кондиционером и водой со льдом: видимо, ее продуло в номере. Семенович также уверяет, что брала с собой все лекарства, кроме ушных капель — ирония судьбы.

«У меня первый раз в жизни отит, надеюсь он быстро проходит», — поделилась звезда.

Отпуск Семенович проводила не одна, а вместе с возлюбленным. Но его личность она пока скрывает, объясняя это непубличностью молодого человека.

Заботиться о больной Семенович есть кому. Ведь у знаменитости, к тому же, появился кашель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович впервые рассказала о своем новом мужчине.