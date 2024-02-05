Машина, предположительно, с Такером Карлсоном покинула территорию администрации президента РФ
По имеющейся информации, журналист пробыл там около часа.
Эксклюзив
Фото, видео: Zuma / TASS; 5-tv.ru
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Автомобиль, в котором, по предварительной информации, находился американский журналист Такер Карлсон, покинула здание администрации президента России. Кадрами делится 5-tv.ru.
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