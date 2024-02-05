ФСБ обнаружила схрон с оружием для украинских диверсантов под Артемовском

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В тайнике находились боеприпасы и РПГ иностранного производства.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Теперь к новостям из зоны СВО. Под Артемовском обнаружили крупный схрон с иностранным оружием. Украинские диверсанты оборудовали его в заброшенном доме. Там хранилось несколько противотанковых и противопехотных мин, а также ручные гранатометы польского и чешского производства.

Тайник уничтожили после того, как саперы нашли там следы минирования. Сейчас оперативники ищут причастных к незаконному хранению оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ выявила в Крыму сеть украинских агентов, готовивших теракты. Злоумышленники планировали совершить диверсии в отношении представителей органов государственной власти, российских военных, сотрудников федеральной службы безопасности, а также объектов на территории полуострова.

Тема:
Спецоперация
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