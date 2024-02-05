Найдено тело одного из погибших пилотов разбившегося в Карелии вертолета Ми-8

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 52 0

Тела оставшихся двоих членов экипажа пока не обнаружены.

Найдено тело одного из погибших пилотов разбившегося в Карелии вертолета Ми-8

Фото: Telegram / Официальный канал Главы Республики Карелия / AParfenchikov

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Тело одного их погибших членов экипажа потерпевшего крушение вертолета МЧС РФ Ми-8 подняли со дна Онежского озера в Карелии. Об этом сообщили в Государственном комитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«Водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолета», — говорится в сообщении.

Тела оставшихся двоих членов экипажа пока не обнаружены.

Вертолет, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером вечером 4 февраля. В МЧС сообщали, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позднее выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынья обнаружена в 11 километрах от берега.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места крушения вертолета Ми-8.

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