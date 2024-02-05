Переобулся: президент Польши отказался от своих слов о принадлежности Крыма

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 48 0

Президент Польши Дуда: слова о Крыме были сказаны в расслабленной беседе

Переобулся: президент Польши отказался от своих слов о принадлежности Крыма

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI

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Что заставило его так неожиданно поменять свое мнение?

Президент Польши Анджей Дуда решил откреститься от своих слов об исторической принадлежности Крыма России. Он уточнил, что сказал это во время «расслабленной беседы», сообщает издание Do Rzeczy.

Польский лидер поспешил напомнить, что интервью, где он высказался о полуострове, в целом носило спокойный, несерьезный и расслабленный характер.

«Эта тема, которую затронули журналисты, конечно, была очень серьезной, и я частично отнесся в своих мыслях к разным дискуссиям, которые слышу на международной арене», — оправдался Дуда.

Президент Польши теперь с уверенностью заявляет, что Украина должна вернуть свои международно признанные границы. Особенно Дуда подчеркнул, что Киев должен вернуть Крым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на самом деле стоит за словами Польши о принадлежности Крыма.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

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