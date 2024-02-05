«Вставить пять копеек»: что на самом деле стоит за словами Польши о принадлежности Крыма

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 42 0

Политолог Брутер: слова Дуды о Крыме не изменят позицию других лидеров ЕС

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Варшава неожиданно признала полуостров российским. О чем это может сигнализировать?

Недавно президент Польши Анджей Дуда признал, что Крым всегда исторически принадлежал России. Его слова также поддержал вице-спикер сейма страны Кшиштоф Босак. Могут ли эти заявления сигнализировать о грядущем расколе в Европе и окончательному прекращению дружбы между Варшавой и Киевом? На эту тему с 5-tv.ru порассуждал политолог Владимир Брутер.

Эксперт отметил, что очень много политиков в Европе считают, что в России есть интересы, которые другим странам следует уважать. Однако мнения и позиция этих людей спрашивают в последнюю очередь. Поэтому подобные заявления Польши ни на что не повлияют в мировом сообществе.

«Да, в Польше есть люди, которые считают, что Украину следует поделить. Но им никто не даст это сделать. Они (эти заявления. — Прим. ред.) означают, что Дуда теперь не при власти. И вообще Правые не при власти. Они хотели вставить свои пять копеек», — указал Брутер.

Политолог добавил, что в Европе есть много людей, которые считают, что с Россией ссорится нельзя. Но тем, кому это выгодно, заставляют их идти именно по этому пути.

«Но власти (Европы. — Прим. ред.) всегда будут настроены русофобски. Всегда будут считать, что могут реализовать свой интерес за счет России», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой была реакция Зеленского на заявление Дуды о Крыме.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

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