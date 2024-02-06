Полная неожиданность: приветствие Шойгу вызвало удивление у нового главы МО Китая

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 38 0

NE: обращение Шойгу к министру обороны КНР стало сюрпризом для Китая

Полная неожиданность: приветствие Шойгу вызвало удивление у нового главы МО Китая

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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В конце января министры оборонных ведомств провели телефонные переговоры.

Недавно состоявшийся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и его китайского коллеги Дун Цзюня вызвал приятное удивление Пекина, поскольку российский министр обратился к нему на китайском языке. Об этом сообщил портал NetEase.

«Шойгу в начале беседы поприветствовал Дун Цзюня на китайском языке», — сказано в публикации.

При этом в издании отметили, что, исходя из проведенной встречи можно сделать выводы о том, что обе стороны придают большое значение развитию российско-китайских военных отношений.

Дун Цзюня был назначен главой Минобороны КНР в конце января. До этого он занимал должность главнокомандующего Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая.

Прежде замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина и дальше содействовать развитию отношений и укреплению сотрудничества с Москвой.

 

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