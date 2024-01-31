Китай заявил о готовности к новым достижениям в отношениях с Россией

Лавров встретился с китайским замминистра иностранных дел.

Пекин готов содействовать развитию отношений и укреплению сотрудничества с Москвой. Об этом заявил замглавы МИД Китай Ма Чжаосюй в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в РФ.

«Китай готов, пользуясь празднованием 75-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и Россией, а также организацией перекрестных Годов культуры, укреплять стратегическое сотрудничество с Россией», — приводит слова дипломата ведомство КНР.

Вместе с тем Китай заявил о готовности способствовать достижению отношениям с Россией нового, еще большего развития. Взаимодействие этих двух стран постоянно углубляется, наращивается сотрудничество в различных областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на якобы изменения в работе Китая с Россией. Он подчеркнул: Москва считает Пекин своим важным стратегическим партнером.

Речь идет о распространенной в январе новости на Западе о том, что госбанки Китая начали пересматривать политику работы с клиентами из России и ужесточать ограничения после новых требований со стороны США.