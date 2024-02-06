Для российских военных разработали дрон-конвертоплан «Настасья»

В России разработали дрон-конвертоплан «Настасья», который сможет обеспечивать ретрансляцию сигнала на 100 километров. Об этом сообщил разработчик-производитель «Обуховский завод», входящий в концерн «Алмаз-Антей».

«Создан опытный образец дрона-конвертоплана „Настасья“, который имеет возможность вертикального взлета и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащен самолетным крылом для повышения скорости и дальности полета. Основное назначение „Настасьи“ — ретрансляции сигнала», — передает сообщение разработчика РИА Новости.

Дрон может нести нагрузку весом в три килограмма, максимальная скорость полета достигает 100 километров в час. «Настасья» оборудована пятью двигателями, а вся ее электроника полностью отечественного производства.

Производитель доложил, что дрон уже прошел испытания на полигонах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты разработали многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками. Она способна определять координаты и анализировать дроны.