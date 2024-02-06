Близится Китайский Новый год: как и когда его отмечать

Для того, чтобы успехи встречали на каждом шагу, необходимо подобрать специальный костюм для праздника.

Одно из самых ярких событий в календаре китайцев — это Праздник весны. В России он называется по-другому — Китайский Новый год. В 2024 году он отмечается 10 февраля, хоть обычно и не имеет фиксированной даты. URA.RU дал несколько советов по празднованию этого события и рассказал о некоторых традициях.

Исторически сложилось

Это тот праздник, к которому обычно стоит подготовиться — перед наступлением Китайского Нового года стоит провести тщательную уборку дома. Делается это для того, чтобы привлечь позитив в жизнь и отогнать негатив. Очень часто квартиры и дома украшают записками с пожеланиями удачи и вешают красные фонарики.

А уже накануне наконец состоится праздничное застолье. Семья собирается за ужином все вместе и едят те блюда, которые символизируют процветание и изобилие.

После еды старшие члены семьи дарят младшим деньги, которые обязательно перед этим упаковывают в красные конверты, так как яркий алый цвет притягивает удачу и финансовые успехи.

Обязательно запускать в эту ночь фейерверки — они отгоняют злых агрессивных привидений и пускают в жизнь помощь от светлых духов.

Советы для отличного праздника

Во-первых, постарайтесь приготовить традиционные китайские блюда, изучите рецепты. Во-вторых, проверьте, не проводятся ли в вашем городе какие-нибудь события или мероприятия, посвященные этому дню. В-третьих, используйте красные украшения, чтобы создать праздничную атмосферу у себя дома.

И, конечно, встречать праздник нужно в новой одежде. Свое предпочтение желательно отдавать красному цвету, он символизирует счастье и удачу. А вот черного цвета постарайтесь избегать, потому что он может принести неудачу.

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