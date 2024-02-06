ВКонтакте — лидер среди соцсетей по месячному охвату населения России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 0

В последнем месяце прошлого года показатель подошел к черте в 73%.

ВКонтакте — лидер среди соцсетей по месячному охвату населения России

Фото: vk.com

Согласно данным проекта Mediascope Cross Web*, ВКонтакте достигла рекордного показателя охвата среди населения России. В декабре 2023 года этот охват составил 73%.

ВКонтакте укрепляет лидерство как самая популярная соцсеть в России — ежемесячно ВКонтакте пользуется 89 млн пользователей, по данным Mediascope. Самыми востребованными у пользователей сервисами внутри социальной сети являются видео, вертикальные видео, лента новостей и лента рекомендаций.

В топ соцсетей по охвату, по данным исследования, также вошли Telegram (68%), TikTok (55%) и Одноклассники (43%).

* — Mediascope Cross Web, 4 квартал 2023 года, Россия 0+, возраст 12+, Desktop & Mobile.

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