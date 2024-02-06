Суд обязал футболиста «Спартака» Промеса выплатить компенсацию брату

Суд в Амстердаме обязал футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату из-за инцидента с ножевым ранением в 2020 году. Об этом пишет Sportnieuws.

Пока неизвестен размер компенсации, для его определения должно быть рассмотрено другое дело. Однако потерпевший и его адвокат Иегуди Мошкович намерены «стрясти с него тонны». А вот юристы Промеса считают, что сумма компенсации не будет настолько большой.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы. Спортсмена тогда обвинили в нападении на брата на семейной вечеринке при отягчающих обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Амстердаме в конце января 2024-го прошли слушания по делу о контрабанде кокаина в отношении Промеса. Сторона обвинения запросила для спортсмена девять лет тюремного заключения.

Речь идет о деле 2020 года. Тогда в бельгийском порту правоохранители перехватили две партии наркотического вещества общим весом около 1370 килограммов, которые, по версии следствия, принадлежали Промесу. Кроме того, футболист якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности».