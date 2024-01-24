Футболиста Квинси Промеса требуют приговорить к девяти годам тюрьмы за наркотики

Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса требуют приговорить к девяти года тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. С таким ходатайством выступила прокуратура, сообщает AD.

Речь идет о деле 2020 года. Тогда в бельгийском порту правоохранители перехватили две партии наркотического вещества общим весом около 1370 килограммов, которые, по версии следствия, принадлежали Промесу. Кроме того, футболист якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

В среду, 24 января, в Амстердаме проходят слушания по делу о контрабанде кокаина в отношении Промеса. Сторона обвинения запросила для спортсмена девять лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в июне 2023 года суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы. Спортсмена тогда обвинили в нападении на брата на семейной вечеринке при отягчающих обстоятельствах.