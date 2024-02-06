Уголовное дело возбудили против мужчины, планировавшего теракты в Чувашии

В отношении молодого человека, который планировал теракты на заводах в Чувашии, завели уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает УФСБ России по республике.

Установлено, что 20-летний мужчина установил связь с представителями спецслужб Украины в интернете и планировал пойти на преступления за обещанное вознаграждение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене, а ранее — по подозрению в совершении теракта группой лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене. По информации правоохранителей, он передавал представителям Украины информацию о работе пограничной службы ФСБ России, участниках спецоперации и другие данные о российской армии.