Уголовное дело возбудили против мужчины, планировавшего теракты в Чувашии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

Установлено, что он намеревался пойти на преступления за вознаграждение.

Уголовное дело возбудили против мужчины, планировавшего теракты в Чувашии

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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В отношении молодого человека, который планировал теракты на заводах в Чувашии, завели уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает УФСБ России по республике.

Установлено, что 20-летний мужчина установил связь с представителями спецслужб Украины в интернете и планировал пойти на преступления за обещанное вознаграждение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене, а ранее — по подозрению в совершении теракта группой лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене. По информации правоохранителей, он передавал представителям Украины информацию о работе пограничной службы ФСБ России, участниках спецоперации и другие данные о российской армии.

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