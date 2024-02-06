Московский театр «Современник» отменил спектакли по пьесе Улицкой

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 37 0

«Современник» отменил спектакли по пьесе Улицкой, которая спонсирует Украину

Московский театр «Современник» отменил спектакли по пьесе Улицкой

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Писательница недавно в разговоре с пранкерами призналась, что переводит деньги киевскому режиму. Однако связано ли это с отменой постановок, неизвестно.

Московский театр «Современник» отменил спектакли «Потанцуем…», поставленные по пьесе Людмилы Улицкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

На ближайшее время было запланировано два спектакля.

«У нас отменены спектакли „Потанцуем…“ по пьесе Людмилы Улицкой, запланированные на 18 февраля и 23 марта», — рассказали в пресс-службе театра.

Премьера «Потанцуем…» состоялась в «Современнике» в 2015 году.

Людмила Улицкая — российская писательница и переводчик, автор романов «Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Лестница Якова», а также нескольких сборников рассказов, эссе и книг для детей. В беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) Улицкая призналась, что передает свои гонорары на Украину.

«Мои гонорары идут на Украину. У меня украинский флажок висит в коридоре, украинские новости — первое, что я открываю утром», — рассказала писательница, думая, что говорит с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

После этого издательство АСТ приостановило выплату ее гонораров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще интересного рассказала Улицкая российским пранкерам.

-3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.24
0.58 98.23
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:56
Путин выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в Чили
15:55
Зима дошла до юга: в Ставропольском крае устраняют последствия метели
15:39
«Тролль Зеленский, коррупция и фиаско США на Украине»: скандальные высказывания Такера Карлсона
15:38
Без билета, визы и паспорта: что будет с россиянином, прибывшим «зайцем» в США
15:23
«Выжил из ума»: большинство американцев считают Байдена умственно отсталым
15:16
На Украине в десятый раз продлили военное положение и мобилизацию

Сейчас читают

Как приструнить начальников, которые не дают нормально пообедать
Часть VPN в России с 1 марта заблокируют
Такер Карлсон покинул отель в Москве
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса