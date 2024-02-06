Московский театр «Современник» отменил спектакли по пьесе Улицкой

Писательница недавно в разговоре с пранкерами призналась, что переводит деньги киевскому режиму. Однако связано ли это с отменой постановок, неизвестно.

Московский театр «Современник» отменил спектакли «Потанцуем…», поставленные по пьесе Людмилы Улицкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

На ближайшее время было запланировано два спектакля.

«У нас отменены спектакли „Потанцуем…“ по пьесе Людмилы Улицкой, запланированные на 18 февраля и 23 марта», — рассказали в пресс-службе театра.

Премьера «Потанцуем…» состоялась в «Современнике» в 2015 году.

Людмила Улицкая — российская писательница и переводчик, автор романов «Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Лестница Якова», а также нескольких сборников рассказов, эссе и книг для детей. В беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) Улицкая призналась, что передает свои гонорары на Украину.

«Мои гонорары идут на Украину. У меня украинский флажок висит в коридоре, украинские новости — первое, что я открываю утром», — рассказала писательница, думая, что говорит с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

После этого издательство АСТ приостановило выплату ее гонораров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще интересного рассказала Улицкая российским пранкерам.