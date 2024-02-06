Киев пытается запугать население России террором
Но, несмотря на эти попытки, все цели СВО будут выполнены.
Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru
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На фоне сокращения западных поставок и нынешней ситуации на фронте, Киев пытается запугать население России терактами и обстрелами. Об этом на совещании по вопросам нацбезопасности в Уральском федеральном округе заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Украинские боевики намеренно бьют по гражданским объектам Донецка, Белгорода, Лисичанска. Уничтожают даже своих граждан, сбивая самолет с военнопленными.
«Отмечу, что несмотря на предпринимаемые попытки запугать население России террористическими атаками и обстрелами нашей территории, поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, устранению военных угроз для России будут выполнены», — сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Только на территории Уральского Федерального округа в прошлом году предотвращены23 теракта. При этом Патрушев подчеркнул, что Киев все чаще пытается вербовать для совершения диверсий россиян.
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