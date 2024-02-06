Выставка к 85-летию со дня рождения художника Волка открылась в Москве

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Выставка к 85-летию со дня рождения художника Волка открылась в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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На выставке можно проследить творческий путь мастера от авангарда к иконам и фрескам.

В посольстве Белоруссии в Москве сегодня открылась выставка удивительного художника Владимира Волка. На ней можно проследить творческий путь мастера от авангарда к иконам и фрескам.

В своих работах мастер увековечил все чем, вдохновлялся и жил. Это большая редкость, когда известность к художнику приходит еще при жизни. Но главное, что признанному мастеру Владимиру Волку удалось оставить в истории и свой новаторский авторский след.

Его картины хорошо известны частным коллекционерам, их можно увидеть и в Третьяковке, и на стенах храма в далекой белорусской деревне. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров уже побывал на выставке. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи в Лувре.

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