Около десяти косаток застряли в дрейфующих льдах в Японии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 52 0

Аналогична ситуация наблюдалась почти 20 лет назад. Тогда, к сожалению, большая часть рыб погибла.

Около десяти косаток застряли в дрейфующих льдах в Японии

Фото: www.globallookpress.com / Roland Marske

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Косатки оказались в ловушке из льдин у берегов японского города Раусу. Об этом сообщает телеканал NHK, а кадры уже распространились в социальных сетях.

По данным СМИ, в дрейфующих льдинах застряли десять косаток. Крупные рыбы оказались «в заложниках» в километре от берега. Очевидцы сообщают, что видели во льдах порядка трех или четырех детенышей косаток.

При этом, как передает телеканал, люди не могут подобраться к рыбам и оказать им помощь.

В 2005 году наблюдалась похожая ситуация в Раусу. Тогда большинство косаток погибло.

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Около десяти косаток застряли в дрейфующих льдах в Японии

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