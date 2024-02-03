«Отдайте мне шланг!» — панда Катюша снова шалит и тоже хочет убираться

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 48 0

Маленькую проказницу увлекает каждый процесс.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bai Xueqi; Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

Любимая всеми маленькая знаменитость — панда Катюша — настоящая звезда. За взрослением малышки следят не только в стенах Московского зоопарка, но и по всей России. Милыми кадрами с участием пандочки вновь поделилась Светлана Акулова, генеральный директор учреждения.

Катюша вновь проводит время на своей любимой деревянной лесенке. В этот раз уже не крохотная панда докучает не заботливой маме Диндин, а работнику зоопарка, пришедшему убраться к игривой малышке. Ее заинтересовал шланг для воды, который она спутала с резиновой игрушкой. После небольшого сопротивления, пусть и с печалью, вещь все же была отдана.

«Катюше важно участвовать в каждом процессе. И в уборке в том числе», — подписала ролик генеральный директор столичного зоопарка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша растет и учится выносливости у мамы Диндин.

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