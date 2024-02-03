Любимая всеми маленькая знаменитость — панда Катюша — настоящая звезда. За взрослением малышки следят не только в стенах Московского зоопарка, но и по всей России. Милыми кадрами с участием пандочки вновь поделилась Светлана Акулова, генеральный директор учреждения.

Катюша вновь проводит время на своей любимой деревянной лесенке. В этот раз уже не крохотная панда докучает не заботливой маме Диндин, а работнику зоопарка, пришедшему убраться к игривой малышке. Ее заинтересовал шланг для воды, который она спутала с резиновой игрушкой. После небольшого сопротивления, пусть и с печалью, вещь все же была отдана.

«Катюше важно участвовать в каждом процессе. И в уборке в том числе», — подписала ролик генеральный директор столичного зоопарка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша растет и учится выносливости у мамы Диндин.