Российские ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47 0

Самолеты пробыли в воздушном пространстве более десяти часов.

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, полет был плановым и продлился более десяти часов.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. В небе они пробыли семь часов при сопровождении экипажами самолетов Су-35с и Су-30СМ.

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