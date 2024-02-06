Российские ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, полет был плановым и продлился более десяти часов.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. В небе они пробыли семь часов при сопровождении экипажами самолетов Су-35с и Су-30СМ.