Глава Минцифры РФ Шадаев: умные колонки заменят россиянам портал госуслуг

Умные колонки с голосовым управлением в будущем могут полностью заменить портал госуслуг. Об этом заявил одному из федеральных каналов министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Глава Минцифры считает, что в будущем при помощи умных колонок можно будет получать достаточно широкий спектр услуг, которые будут включать в себя записи на прием к врачу, сдачу экзаменов на водительское удостоверение и многое другое.

«Я считаю, что скоро вообще, может, портала услуг не будет, вы будете услуги получать через голосовую колонку», — сказал глава Минцифры РФ в рамках форума «Цифровая экономика» на Международной выставке-форуме «Россия».

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