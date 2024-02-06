Глава Минцифры РФ Шадаев: умные колонки заменят россиянам портал госуслуг

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 24 0

Руководитель ведомства уверен, что в будущем технологии позволят без труда получать широкий спектр услуг.

Глава Минцифры РФ Шадаев: умные колонки заменят россиянам портал госуслуг

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Умные колонки с голосовым управлением в будущем могут полностью заменить портал госуслуг. Об этом заявил одному из федеральных каналов министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Глава Минцифры считает, что в будущем при помощи умных колонок можно будет получать достаточно широкий спектр услуг, которые будут включать в себя записи на прием к врачу, сдачу экзаменов на водительское удостоверение и многое другое.

«Я считаю, что скоро вообще, может, портала услуг не будет, вы будете услуги получать через голосовую колонку», — сказал глава Минцифры РФ в рамках форума «Цифровая экономика» на Международной выставке-форуме «Россия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что технологии GPT внедрят в работу «Госуслуг». Что именно будет делать нейросеть и когда начнется тестирование?

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