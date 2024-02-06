Одному боту известно: технологии GPT внедрят в работу «Госуслуг»

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В портал «Госуслуги» встроят чат-бот на основе технологии GPT

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Роботу Максу будут помогать нейросети.

В «Госуслуги» встроят чат-бот на основе технологии GPT. Как пишут «Известия» со ссылкой на Минцифры, нейросетью дополнят функционал цифрового помощника робота Макса.

Искусственный интеллект будет отвечать на конкретные вопросы коротко и понятно. По данным ведомства, при внедрении технологии генерации ответа на «Госуслугах» будут использовать российскую языковую модель.

В качестве примера называют Yandex GPT и Giga Chat от «Сбера». Предполагается, что проект в тестовом режиме запустят уже в этом году.

Ранее 5-tv.ru писал, что более миллиона россиян подали заявки на портале «Госуслуги» для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России.

Среди лидеров по активности — жители Подмосковья, Алтайского края, Свердловской и Ростовской областей, а также Чувашской Республики.

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