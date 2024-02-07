Подоляк связал возможную отставку Залужного со стагнацией ВСУ на фронте

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Подоляк: отставка Залужного позволит прервать стагнацию на поле боя

Подоляк связал возможную отставку Залужного со стагнацией ВСУ на фронте

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Неужели киевский режим решил оправдаться за недачи украинских боевиков на поле боя таким образом?

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя возможность отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил, что Владимир Зеленский не может себе позволить стагнацию на фронте.

«Президент является верховным главнокомандующим, то есть он несет ответственность за то, как у нас происходят события на линии фронта в целом, в экономике в целом, в социальных отношениях в стране, в политических отношениях в стране», — сказал он в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

Подоляк добавил, что Зеленский не может себе позволить, чтобы застой, который наблюдается в разных отраслях Украины, был и на поле боя.

Прежде Зеленский признался, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинский лидер объяснил это тем, что стране «необходима перезагрузка и новое начало». По его словам, под вопросом стоит не только Залужный, но и управленческий аппарат страны в целом.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Верховной раде высмеяли слова Зеленского о «перезагрузке» властей.

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