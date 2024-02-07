Зубной протез Черчилля ушел с молотка за астрономическую сумму

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Алексей Панков
Алексей Панков 27 0

Зубной протез Черчилля продали почти за 23 тысячи долларов

Зубной протез Черчилля ушел с молотка за астрономическую сумму

Фото: Reuters / PA IMAGES

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Именно эта вставная челюсть была политике при произнесении 4 июня 1940 года знаменитой речи «Мы будем сражаться на пляжах».

Зубной протез, который носил Уинстон Черчилль, были проданы на аукционе за 18 тысяч фунтов стерлингов (1 241 573 рублей по текущему курсу). Об этом сообщил телеканал Sky News.

Изначально за них планировали выручить около восьми тысяч фунтов стерлингов. Известно, что этот протез был на премьер-министре Великобритании во время произнесения знаменитой речи «Мы будем сражаться на пляжах» 4 июня 1940 года.

Черчилль большую часть своей жизни страдал от проблем с зубами. Поэтому вставные челюсти были настолько важны для него, что он всегда носил с собой два набора. Представленный на аукционе комплект был изготовлен для него в 1940 году.

Вставную челюсть Уинстона Черчилля выставят на аукцион

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера Арнольда Шварценеггера задержали при прохождении таможенного контроля в аэропорту Мюнхена из-за дорогих наручных часов. Мужчина заявил, что намеревался выставить их на аукцион. Несмотря на такое оправдание, главная таможня в Мюнхене инициировала проверку по подозрению Шварценеггера в уклонении от уплаты налогов.

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