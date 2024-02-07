Жизнь на два дома и неравный брак: что скрывает Полина Агуреева

Актриса стала известной после своей роли в сериале «Ликвидация».

Заслуженная артистка России Полина Агуреева проснулась известной после сериала «Ликвидация». А дальше пошли другие масштабные проекты — «Ланцет» и «Исаев». Ролей у Агуреевой, может, и немного, но все они яркие и запоминающиеся.

Но есть некоторые факты из ее жизни, о которых широкой публике практически ничего неизвестно.

Мама актрисы подала на развод и-за романа с учеником

Родители юной Полины были учителями в маленькой школе в Волгограде, когда девочка появилась на свет в сентябре 1976 года. Отец преподавал физику, а мама — русский язык и литературу. Актрисе было всего семь лет, когда они развелись. Мама забрала дочь и любовника, все вместе они уехали жить в Москву.

Причем отчимом девочки стал ученик ее мамы. В интервью изданию «Моя семья» актриса говорила, что жили они втроем в студенческом общежитии, в небольшой комнате — площадью девять квадратных метров и поначалу даже спали на одной кровати — другой не было.

Но о том времени актриса вспоминает с любовью.

«Меня периодически сплавляли „взрослым дяденькам“, которым тогда было по двадцать лет. Они возились со мной. Мы пели песни Вертинского, по ночам ходили в сад имени Баумана запускать самолетики, которые ребята сами конструировали, на общей кухне вместе пекли какие-то пирожные. Нормальная общежитская студенческая жизнь», — делилась Полина Агуреева.

Играла поросенка, севшего на кактус

С самого детства Полина знала, что она обязательно будет актрисой. По ее словам, ей нравилось «страдать» на людях и «беситься» с мамой. У них было особое занятие, которое заключалось в том, что мама с дочкой давали друг другу задание изобразить что-нибудь забавное.

«Например, поросенка, который сел на кактус. Хохотали и с удовольствием выполняли», — делилась актриса.

Она считает, что именно тогда у нее и зародилось тяга к актерскому искусству. После окончания школы Агуреева пробовала свои силы во всех «актерских» вузах сразу: ВГИКе, Театральном училище имени Щепкина и в ГИТИСе. Она везде успешно прошла туры, и в какой-то момент даже растерялась, не зная, какому вузу отдать предпочтение.

Но судьбу решила банальная встреча с Петром Фоменко. Как говорила сама Полина Агуреева, тот настолько увлеченно рассказал об актерском мастерстве, что она поняла — хочет учиться только у него.

«Я сразу попала под его невероятное обаяние, почувствовала в нем что-то необычное. Яркие люди с индивидуальной энергетикой всегда чувствуются», — рассказывала актриса.

Так она в 1993 году стала студенткой ГИТИСа, училась в мастерской Петра Фоменко. Позже она поняла, что не понимает, как ей удалось поступить, на взгляд актрисы, на вступительных экзаменах она бездарно читала стихи Марины Цветаевой.

Любовь к пению

Как киноактрису Агурееву открыл Сергей Урсуляк. Ее дебютным фильмом стала картина «Долгое прощание» (2004). Через три года на экраны вышел сериал «Ликвидация», в котором Полина Агуреева сыграла роль певицы Тони, принесшую ей широкую известность.

К слову, все песни в сериале артистка исполнила сама. Восхитило зрителей и проникновенное исполнение актрисой романса «Колечко» на стихи Иосифа Бродского — она пела его под собственный гитарный аккомпанемент в телефильме Урсуляка «Исаев».

Несмотря на неизменный восторг всех, кто слышал, как поет актриса, сама она относится к своим вокальным данным спокойно.

«Знаю, что у меня нет выдающегося голоса. Обычно на комплименты отвечаю, что я не хорошо пою, а хорошо вздыхаю», — говорит Полина Агуреева.

Актриса признавалась, что не чувствует себя вправе выступать с концертами, однако мечтает записать диск с романсами для своих друзей. К слову, Полине несколько раз предлагала выступить с концертом ее обожаемая Елена Камбурова, но актриса пока не отважилась на этот шаг.

Первый муж

С режиссером Полина Агуреева познакомилась в родном театре «Мастерская П. Фоменко». Он пришел на празднование старого Нового года. Пара стала встречаться, в 2003 году 29-летний супруг и 27-летняя Полины сыграли свадьбу.

Для него это был второй брак, от первого — с актрисой Светланой Ивановой-Сергеевой — у него есть сын Геннадий. В октябре 2005 года в семье родился Петр.

Когда малышу исполнилось три месяца, его мама вернулась на сцену театра, а в его девятимесячном возрасте ей пришлось уехать на длительные съемки фильма «Эйфория». К слову, это была вторая кинороль Полины и дебютная режиссерская работа ее супруга.

По словам Полины, она очень переживала, что пришлось маленького сына надолго оставить. С ребенком ей помогала мама, младшие брат и сестра актрисы тоже принимали участие.

«Потом появилась заботливая няня. Поэтому, надеюсь, сын никогда не чувствовал себя брошенным или одиноким», — рассказывала Агуреева в интервью.

Брак с мужчиной продлился четыре года. О причинах, как и в целом о личной жизни, Полина Агуреева не распространяется.

«У нас был хороший творческий союз, который дал положительные результаты. И этими результатами я очень дорожу», — признавалась актриса.

С бывшим супругом удалось сохранить нормальные человеческие отношения, Полина не препятствовала его общению с сыном. Через год после развода он женился на польской актрисе Каролине Грушке, в 2012 году у них родилась дочь. А вот о личной жизни Полины Агуреевой ничего не было известно шесть лет, вплоть до 2013 года.

Второй супруг

В 2011 году в театре «Мастерская П. Фоменко», в котором служит Агуреева, на стажировку после окончания ГИТИСа пришел Федор Малышев. В 2013 году он был принят официально в труппу театра, и в этом же году стало известно о том, что Федор стал мужем Полины Агуреевой.

Полина старше Федора на 15 лет, однако по ее признанию «влюбилась в Федю, не думая ни о чем». Она считает, что с одной стороны, когда мужчина намного моложе женщины, это противоестественно с точки зрения природы, а с другой — сохранить любовь трудно в любом возрасте.

«Чем закончатся наши отношения, предсказать не берусь. Впрочем, и выходя замуж за ровесника, вы не можете гарантировать, что всю жизнь проживете с ним», — рассказывала актриса в интервью «Экспресс-газете».

В 2015 году у пары родился сын Тимофей.

Жизнь на два дома

Несколько лет назад семья Полины Агуреевой переехала в квартиру, которая расположена в юго-западном округе Москвы. По данным агентств недвижимости стоимость трехкомнатных квартир в этом районе стартует от двадцати миллионов рублей.

Мама актрисы живет за городом, по Киевскому шоссе.

«Мы очень часто ездим к ней и практически существуем на два дома», — рассказывает Полина Агуреева.

В доме мамы собираются и семьи сестры и брата Полины. Она называет подмосковный дом местом силы для всей семьи.

«Мы обязательно встречаем там Новый год, празднуем дни рождения. А Петя, когда был маленьким, вообще придумал отдельный праздник — День семьи. Его мы тоже до сих пор отмечаем — собираемся в июне», — делилась актриса в интервью.

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