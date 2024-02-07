Несмотря на проблемы: Дима Масленников заявил о долгожданном возвращении

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 35 0

Дима Масленников впервые за долгое время появился на публике и заявил о камбэке

Несмотря на проблемы: Дима Масленников заявил о долгожданном возвращении

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Блогер устроил сюрприз своим фанатам.

Блогер Дима Маслеников наконец-то вернулся в строй. Популярный ведущий пропал с радаров еще летом, лишь изредка выкладывая посты в своих социальных сетях.

Как сообщалось, у Дмитрия произошло обострение серьезных проблем со здоровьем — 29-летний контентмейкер еще с детства страдает от нарушений ритма сердца.

Однако, несмотря на заболевание, Маслеников нашел в себе силы вернуться и сделал это с присущим ему размахом. Он пафосно появился на мероприятии под музыку группы AC/DC и дружный рев зрителей, заявив, что он возвращается не просто скоро, а уже сейчас.

Как оказалось, это выступление было частью спланированной заранее съемки нового видео Масленикова, а все присутствующие зрители сами того не зная попали в кадр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елене Блиновской разрешат воспользоваться салоном красоты в СИЗО.

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