Несмотря на проблемы: Дима Масленников заявил о долгожданном возвращении
Дима Масленников впервые за долгое время появился на публике и заявил о камбэке
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер устроил сюрприз своим фанатам.
Блогер Дима Маслеников наконец-то вернулся в строй. Популярный ведущий пропал с радаров еще летом, лишь изредка выкладывая посты в своих социальных сетях.
Как сообщалось, у Дмитрия произошло обострение серьезных проблем со здоровьем — 29-летний контентмейкер еще с детства страдает от нарушений ритма сердца.
Однако, несмотря на заболевание, Маслеников нашел в себе силы вернуться и сделал это с присущим ему размахом. Он пафосно появился на мероприятии под музыку группы AC/DC и дружный рев зрителей, заявив, что он возвращается не просто скоро, а уже сейчас.
Как оказалось, это выступление было частью спланированной заранее съемки нового видео Масленикова, а все присутствующие зрители сами того не зная попали в кадр.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елене Блиновской разрешат воспользоваться салоном красоты в СИЗО.
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