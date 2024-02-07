Елене Блиновской разрешат воспользоваться салоном красоты в СИЗО

Блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, могут разрешить воспользоваться салоном красоты в московском СИЗО № 6 «Печатники». Об этом в беседе с агентством ТАСС сообщила член ОНК Москвы Мария Ботова, которая посетила подозреваемую в изоляторе.

Блогеру предстоит провести под стражей как минимум до 26 апреля. Сокамерницами обвиняющейся в неуплате налогов блогера Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются две образованные женщины — доктор наук и кандидат наук.

По словам информатора РИА Новости, все они впервые попали в места лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробнее об обществе Блиновской во время ареста.