Попробуем что-нибудь новенькое? Как вернуть былую страсть в отношения

Несколько простых советов помогут разжечь огонь любви заново.

Даже в самых крепких, проверенных годами отношениях партнеры могут испытывать скрытую неудовлетворенность друг другом. Особенно это свойственно людям, которые находятся в отношениях уже довольно давно, и интимная близость им уже приелась. Как быть, если совместная жизнь уже не кажется такой интересной, рассказал сайт 7Дней.ru.

Не забывайте о регулярной близости

Когда буря чувств немного уляжется, а на ее место придет ежедневная рутина — секс зачастую отходит на второй план. Особенно часто это происходит после рождения детей. А ведь отказ от интима — одна из главных ошибок, которую допускают пары. Без физических контактов разрушается естественная связь, поэтому обязательно выделите время на партнера, даже если у вас очень плотный график.

Добавьте разнообразия

Однотипные позы и ласки быстро надоедают и становятся скучными. Попробуйте разнообразить сексуальную жизнь с помощью новых практик. Поэкспериментируйте с игрушками или ролевыми элементами, изучите желания вашего партнера. Возможно, он откроется вам с новой стороны.

Не количество, а качество

Вы можете вступать в физическую близость с партнером хоть несколько раз в день, однако вы оба все равно останетесь недовольными. В чем же дело? Скорее всего, вы слишком спешите и не отдаете себя процессу. Стоит научиться наслаждаться друг другом.

Подтяните знания

Изучите тематические книги, видеоматериалы и статьи. Лучше узнайте про свое тело и тело партнера. Не стесняйтесь при необходимости обратиться к сексологу или посетить мастер-классы, на которых вы научитесь чему-то новому.

Займитесь собой

На качество секса влияет и ваше собственное состояние. Уделите внимание вашей физической форме, последите за питанием и не концентрируйтесь на плохом. Не бойтесь сменить имидж или обновить гардероб — ваш свежий образ скорее всего придется по вкусу партнеру.

Не стойте на месте

Стагнация не приведет ни к чему хорошему. Для женщины важно не закапываться с головой в домашние дела, а мужчине необходимо идти вверх по карьерной лестнице. Скучный однообразный партнер вряд ли будет вызывать возбуждение.

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