О каких еще успехах наших военных в зоне СВО рассказали в Минобороны?

Восточные подразделения группировки войск РФ нанесли удары по трем бригадами украинской армии, включая первую президентскую нацгвардию. Атака осуществлялась на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев в беседе с РИА Новости.

«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», — сказал он.

Вместе с тем за минувшие сутки нашим бойцам удалось сорвать три попытки ВСУ провести ротацию в селе Старомайорское.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские минометчики поразили опорные пункты ВСУ в ДНР.