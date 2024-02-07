«Несчастный случай»: мать актера Кирилла Турутина назвала причину его смерти

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 877 0

Причиной смерти актера Кирилла Турутина стал несчастный случай

Фото, видео: Кадр из сериала «Детдомовка », 2021 г.; 5-tv.ru

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Молодому артисту «Электротеатра Станиславский» было всего 27 лет.

Мать 27-летнего актера Кирилла Турутина, о смерти которого стало известно накануне, назвала причину гибели своего сына. Как сообщила женщина в беседе с 5-tv.ru — произошел несчастный случай.

«Он был на каких-то съемках, несчастный случай. Травмы, не совместимые с жизнью», — сказала Татьяна Турутина.

Какую именно травму получил Кирилл, женщина уточнять не стала, добавив, что артист перед смертью провел два дня в больнице, находясь в коме.

В 2020 году Кирилл Турутин окончил Российский государственный институт сценических искусств. Зрители могли его видеть на экранах в картинах «Седьмая симфония» и «Детдомовка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ушла из жизни звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова. Актриса до последнего принимала участие в творческой жизни театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича, в котором служила.

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«Несчастный случай»: мать актера Кирилла Турутина назвала причину его смерти

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