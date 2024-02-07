Умер актер из «Белой мглы» Энвер Аннакулиев

Советский актер Энвер Аннакулиев умер в возрасте 68 лет, пишет портал kino-teatr.ru. Артист скончался 6 февраля в столице Туркменистана — Ашхабаде. Причина смерти пока неизвестна.

Энвер начал актерскую карьеру в юном возрасте. И сразу в главной роли в картине о веселых приключениях жизнерадостных братьев «Озорные братья» 1972 года. Через пять лет актера можно было увидеть также в главной роли в советской популярной мелодраме «Белая мгла».

Фильмография колоритного артиста насчитывает еще несколько кинокартин. Это драмы «Голуби живут в Кирязах» 1979 года и «Бастион» 1983 года, а также экранизация сказки «Принц-приведение» 1990 года и криминальный фильм «Смерть прокурора» 1990 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти чешского актера из «Соломенной шляпки» Карела Габла. Он успел сыграть во множестве различных картин, в том числе и советских. Зрители наверняка помнят его по ролям в «Сказке странствий», «Битве за Москву», «Вешних водах», «Соломенной шляпке».