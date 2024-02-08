Погибли или спаслись? Косатки исчезли из ледовой западни у побережья Японии

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Косатки исчезли из ледовой западни у побережья Японии

Фото, видео: www.globallookpress.com / VW Pics; 5-tv.ru

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Не исключено, что животные могли решиться на долгий заплыв подо льдами и в итоге просто задохнулись.

История с косатками у берегов Японии приобретает еще более драматичный характер. Стая китов просто пропала. Что с ними произошло — непонятно. По словам ученых, животные могли решиться на долгий заплыв подо льдами и просто задохнулись.

У Японии не было возможности спасти пленниц, а предложение нашей страны, у которой есть и ледоколы, и опыт, там попросту проигнорировали. Это вызвало волну возмущения у многих россиян.

«На мой взгляд, правительство Японии включило бюрократический механизм, потому что мгновенной реакции не было. Вот эти страны с высокой экономикой — они коммерческие страны. И первый вопрос: кто будет за это платить? Кто будет платить за корабль, который пойдет спасать косаток?» — отметил генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об истории с оказавшимися в ловушке косатками.

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