Хоккеист «Тампы» Сергачев получил тяжелую травму во время матча

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Алексей Панков
Алексей Панков 610 0

Спортсмена унесли со льда на носилках.

Хоккеист «Тампы» Сергачев получил тяжелую травму во время матча

Фото: www.globallookpress.com / HC Neftekhimik

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Россиянин Михаил Сергачев — защитник американского хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» — получил тяжелую травму во время матча с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игра проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Хоккеист столкнулся с канадским форвардом Алекси Лафреньером. После этого подняться самостоятельно он уже не смог.

Врачи пытались оказать хоккеисту первую помощь. Однако травма оказалась настолько серьезной, что было принято решение о его замене на льду. Точный диагноз станет известен позднее.

Из-за предыдущей травмы россиянин пропустил 17 игр регулярного чемпионата. Когда он вновь вернется на лед, пока информации нет.

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